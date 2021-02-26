В начале года сократились переводы в Украину — НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2021 года составил 869 млн долларов. Это на 8,7% меньше, чем годом ранее (952 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 287 млн долларов, что на 155 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (442 млн долларов).

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Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В 2020 году из Украины за границу через системы перевода средств направлено 556 млн долларов, что больше по сравнению с 2019 годом на 40%. Сумма одного перевода из Украины выросла на 29% до 519 долларов.