День финансов: о защите должников, долгах ФЛП и Пенсионного фонда

26 февраля. В последнюю пятницу зимы расскажем о том, что часто не согревает душу: о долгах и должниках.

Продолжать будете? Международный валютный фонд назвал ряд проблемных вопросов, решение которых необходимо для продолжения переговоров. В числе вопросов, требующих решения, фонд назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, фискальные риски бюджетного дефицита и укрепление судебной системы.

Долги ФЛП перед государством. Как сообщает Опендатабот, общий долг компаний и предпринимателей составляет 21,6 млрд гривен, из них 12,5 млрд гривен должны 769 053 ФЛП. У 42% из них есть долг от 10 000 до 50 000 гривен. А должники с суммами более 100 тыс. гривен составляют среди всех лишь 1%. Кстати, в ГНС привели перечень имущества, которое не может быть источником погашения налогового долга ФЛП.

Защита должников. Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект № 4241, которым, в частности, будет запрещено коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Вместо этого должны сообщить все данные о коллекторской компании и ее представителе.

Когда страховые возвращаются, чтобы вернуть потери. Автовладельцы часто убеждены, что, заключив договор ОСАГО, они защищены от оплаты ущерба в случае ДТП. Но бывают ситуации, когда страховщики приходят, чтобы вернуть потери.

Это называется «право регрессного иска» и закреплено законодательно. Что такое регрессный иск в автостраховании, и как от него уберечься — читайте в материале ниже:

Госбанки сократили портфели неработающих кредитов. В 2020 году доля неработающих кредитов в государственных банках сократилась до 57%, а объем неработающих кредитов (NPL) — на 22%. По данным НБУ, доля NPL в госбанках сократилась на 7 п.п. с 64% в начале прошлого года до 57% на 1 января 2021 года. Основным «секретом» оздоровления портфелей стало списание ранее зарезервированных неработающих активов — 30,6 млрд для гривневого портфеля и 3,1 млрд для валютных кредитов.

Долг ПФ перед Госказначейством. Тенденция сохраняется. Задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов выросла на 14 млрд грн по сравнению с 1 января 2020 года и по состоянию на январь 2021 года достигла 62,1 млрд грн. К сожалению, тенденция в 2020 году такая же, как в предыдущие годы. Выплата пенсий происходит не только за счет поступлений единого социального взноса, но и за счет займов, предоставляемых Пенсионному фонду с Единого казначейского счета.