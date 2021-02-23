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Объем переводов в пределах Украины за 2020 год вырос почти на четверть

Объем переводов в пределах Украины за 2020 год вырос почти на четверть

За 2020 год сумма внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, выросла почти на четверть (23,6%) против 2019 года.

Об этом пишет НБУ.

Тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом сумма переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: за 2017 – на 21,4%, за 2018 – на 24,3%, за 2019 год – на 38,6%.

В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривны (в 2019 году – 314 гривен). Больше всего средств традиционно направлялось в Киев.

Через системы перевода средств было отправлено: в Украину – 2697,4 млн долл. США в эквивленте. Это почти на 19% больше, чем в 2019 году. Сумма переводов, присланных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года.

Средняя сумма одного перевода в Украину тоже немного выросла – с 366 до 393 долл. США (на 7,4%). Из Украины – 556,2 млн долл. США в эквиваленте.

Если сравнить с 2019 годом, сумма выросла почти на 40%. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 519 долл. США против 402 долл. США в 2019 году.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В то же время за последние четыре года соотношение между суммой средств, полученных в Украине и отправленных за ее пределы с использованием международных систем перевода средств, сократилось с 8,3 до 4,8 раз.

Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего средств – США, Италия, Израиль. Из Украины больше всего переводили средств в Россию, Грузию и Азербайджан.

В региональном разрезе больше всего средств:

  • из-за границы направлялось в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области;
  • за границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

По предварительным оценкам Национального банка Украины, за 2020 год объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам составил:

в Украину из-за границы – 12 121 млн долл. США в эквиваленте (из них через системы перевода средств поступила примерно пятая часть);

из Украины за границу – 842 млн долл. США в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено почти две трети).

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По материалам Finance.UA
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