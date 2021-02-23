Межбанк: будут ли курсовые сюрпризы в конце февраля

Пятница на валютном рынке будет достаточно интересным днем и пройдет в два этапа. В первой половине дня банки будут закрывать клиентские заявки и проведут основные объемы таких сделок, а вот после обеда — межбанк быстро опустеет и на нем останутся только сами финучреждения и спекулянты.

Ключевым мотиватором сегодняшнего дня будет завершение отчетного периода. Компании будут спешить закрыть свои операции по февралю и именно это спровоцирует повышенную активность до обеда на торгах.

После 14 часов клиентских операций уже не будет, а в основном пройдут сделки самих банков по валютной позиции и частично операции спекулянтов. Банкам надо фиксировать результат по торговле валютой за месяц и выполнять нормативы Нацбанка на первое число, а спекулянты будут не против на этом еще и подзаработать. После 16 часов межбанк уже впадет в сонное состояние с проведением единичных сделок и сработает эффект завершения рабочей недели.

Фактор поступления средств экспортерам от Госказначейства в виде возмещений НДС уже не особо повлияет сегодня на курсовой тренд на межбанке, так как эти ресурсы обычно приходят во второй половине дня и участники рынка просто не успеют их активно использовать в последний рабочий день месяца.

В эту пятницу объем торгов будет в пределах до $ 140−170 млн при совершении до 700 сделок за счет мелких операций клиентов перед предстоящей отчетной датой. Особых сюрпризов по курсу мы сегодня не ожидаем, так как банки и клиенты будут поглощены операциями, связанными с окончанием месяца. Банки-спекулянты не смогут уж очень активно раскачивать курс и ограничатся работой «в две стороны» на небольшие суммы, так как у них просто также не будет на это особо ни времени, ни конечных контрагентов, готовых переплачивать за валюту перед 1-м числом.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам, 26 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,80−28,03 грн, евро — коридор 33,70−34,05 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,89 / 27,90

евро — 34,13 / 34,15

Курсы валют на Межбанке

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