Как правильно задекларировать кредит

Если в прошлом году вы взяли кредит на строительство собственного жилья или покупку автомобиля, то эти средства необходимо указать в разделе 13 декларации «Финансовые обязательства».
Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК).
Какие данные указывать? О финансовых обязательствах в виде займа (кредита) указываются следующие данные:
Как правильно задекларировать ваш кредит:
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Подробнее о декларировании кредита и всех других видов финансовых обязательств (обязательства по договорам лизинга, обязательства по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
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