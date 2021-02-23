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Как правильно задекларировать кредит

Как правильно задекларировать кредит

Если в прошлом году вы взяли кредит на строительство собственного жилья или покупку автомобиля, то эти средства необходимо указать в разделе 13 декларации «Финансовые обязательства».

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК).

Какие данные указывать? О финансовых обязательствах в виде займа (кредита) указываются следующие данные:

  • размер основной суммы займа (кредита) (указывается в поле «Размер обязательства»);
  • размер уплаченных средств в счет основной суммы займа (кредита);
  • размер уплаченных средств в счет процентов по займу (кредиту);
  • остаток займа (кредита) по состоянию на конец отчетного периода.

Как правильно задекларировать ваш кредит:

  • сведения о кредите указываются только если его размер превышает 50 прожиточных минимумов (ПМ). В 2020 году 50 ПМ составляли 105 100 грн;
  • нужно указывать данные о виде обязательства, его размер, валюту, информацию о лице, в отношении которого возникло такое обязательство, или наименование соответствующего юридического лица и дату возникновения обязательства;
  • информацию о валюте обязательства нужно указывать в соответствующей валюте без пересчета в гривну;
  • если остаток кредита, полученного в предыдущем отчетном периоде, по состоянию на 1 января отчетного года не превышает 50 ПМ, его не нужно указывать в декларации;

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  • в поле «Размер обязательства» указывается общий размер полученного кредита в отчетном периоде. Если обязательство по кредиту возникло в предыдущем отчетном периоде и на 1 января отчетного периода остаток кредита превышает 50 ПМ, то в поле «Размер обязательства» отмечается задолженность по обязательству по состоянию на 1 января отчетного периода;
  • долги по кредитной линии зарплатной карты указываются только, если вы или член вашей семьи в отчетном периоде один раз воспользовались кредитными средствами, размер которых превышает 50 ПМ (независимо от погашения по состоянию на конец отчетного периода) или остаток задолженности на последний день отчетного периода превысил 50 ПМ. При отсутствии таких условий размер средств, которыми субъект декларирования / член его семьи пользовались в течение отчетного периода, не суммируются. Если вы воспользовались один раз кредитными средствами более чем на 50 ПМ, то дополнительно это нужно указать в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» как сделку.

Подробнее о декларировании кредита и всех других видов финансовых обязательств (обязательства по договорам лизинга, обязательства по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения и т. д.) можно прочитать по ссылке.

По материалам Finance.UA
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