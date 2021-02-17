Режим paperless введут до конца года — Шмыгаль

Режим paperless, когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг, будет введен в Украине до конца этого года.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании Совета развития общин и территорий.
«Нам нужно продолжить работу для того, чтобы услуги, которые мы будем предоставлять гражданам, были легче, понятнее, быстрее. То есть, „paperless“, когда управление будет без бумаг — это стратегия, которую инициировал Президент Украины, и мы точно ее реализуем до конца этого года», — сказал Шмыгаль.
По его словам, власть также должна сделать ряд других конкретных шагов. В частности, завершить дальнейшую децентрализацию полномочий на принципах субсидиарности на местах. Обеспечить эффективное перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти на различных уровнях, синхронизировать сеть территориальных органов, центральных органов исполнительной власти с новым административно-территориальным устройством, осовременить службу в органах местного самоуправления, урегулировать вопросы коммунальной собственности. Также надо принять законы О местном самоуправлении в Украине, о принятии законов о местных государственных администрациях. Премьер-министр добавил, что реформу по децентрализации признают как граждане Украины, так и международные партнеры.
«Мы продолжаем двигаться в направлении завершения реформы, потому что Украина за очень короткий период прошла тот путь, который другие страны проходит десятилетиями», — сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что в рамках реформы были созданы 1469 общин, 136 районов, а раньше было 490. Новое административно-территориальное устройство отвечает требованиям времени, убежден глава правительства.
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