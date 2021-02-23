0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

В 2020-м обвал по доходам местных бюджетов составил 90 млрд грн

В 2020-м обвал по доходам местных бюджетов составил 90 млрд грн

В 2020 году местные бюджеты в сравнении с 2019-м сократили поступления на 90 млрд грн.

Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, представляя итоги работы ведомства за прошлый год.

Читайте также: Сколько долгов у крупнейших городов Украины

При этом, по ее словам, в 2020-м было направлено из главной сметы страны местным бюджетам на борьбу с Covid-19 4,7 млрд грн, но последние освоили только 4,3 млрд грн (90,4%).

Относительно же состояния государственного и гарантированного государством долга глава Госказначейства назвала следующие цифры (показатель за прошлый год вырос как в гривневом, так и в долларовом выражении):

  • на 1 января 2019-го: в долларах – $78,3 млрд, в гривне – 2168,4 млрд грн;
  • на 1 января 2020-го: в долларах – $84,4 млрд, в гривне – 1998,3 млрд грн;
  • на 1 января 2021-го: в долларах – $90,2 млн, в гривне – 2551,8 млрд грн.

Примечательно, что Украина за три последних года уверенно наращивала суммарный долг в долларах, но в 2019-м в гривне его сократила (на 1 января 2020-го – до 1998,3 млрд грн). В 2020-м государство увеличило внешний долг как в гривне (до 1518,9 млрд грн), так и в долларах (до $53,7 млрд).

Что касается погашения государственного долга (внешнего и внутреннего), то в 2020-м Украина выплатила кредиторам 385,5 млрд грн, что на 40,3 млрд грн больше, чем в 2019-м.

На обслуживание госдолга Украина в 2020-м потратила 119,7 млрд грн, из которых 45,4 млрд грн пошло на обслуживание внешнего долга.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.