В 2020-м обвал по доходам местных бюджетов составил 90 млрд грн

В 2020 году местные бюджеты в сравнении с 2019-м сократили поступления на 90 млрд грн.

Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, представляя итоги работы ведомства за прошлый год.

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При этом, по ее словам, в 2020-м было направлено из главной сметы страны местным бюджетам на борьбу с Covid-19 4,7 млрд грн, но последние освоили только 4,3 млрд грн (90,4%).

Относительно же состояния государственного и гарантированного государством долга глава Госказначейства назвала следующие цифры (показатель за прошлый год вырос как в гривневом, так и в долларовом выражении):

на 1 января 2019-го: в долларах – $78,3 млрд, в гривне – 2168,4 млрд грн;

на 1 января 2020-го: в долларах – $84,4 млрд, в гривне – 1998,3 млрд грн;

на 1 января 2021-го: в долларах – $90,2 млн, в гривне – 2551,8 млрд грн.

Примечательно, что Украина за три последних года уверенно наращивала суммарный долг в долларах, но в 2019-м в гривне его сократила (на 1 января 2020-го – до 1998,3 млрд грн). В 2020-м государство увеличило внешний долг как в гривне (до 1518,9 млрд грн), так и в долларах (до $53,7 млрд).

Что касается погашения государственного долга (внешнего и внутреннего), то в 2020-м Украина выплатила кредиторам 385,5 млрд грн, что на 40,3 млрд грн больше, чем в 2019-м.

На обслуживание госдолга Украина в 2020-м потратила 119,7 млрд грн, из которых 45,4 млрд грн пошло на обслуживание внешнего долга.