В 2020-м обвал по доходам местных бюджетов составил 90 млрд грн

В 2020 году местные бюджеты в сравнении с 2019-м сократили поступления на 90 млрд грн.
Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, представляя итоги работы ведомства за прошлый год.
Читайте также: Сколько долгов у крупнейших городов Украины
При этом, по ее словам, в 2020-м было направлено из главной сметы страны местным бюджетам на борьбу с Covid-19 4,7 млрд грн, но последние освоили только 4,3 млрд грн (90,4%).
Относительно же состояния государственного и гарантированного государством долга глава Госказначейства назвала следующие цифры (показатель за прошлый год вырос как в гривневом, так и в долларовом выражении):
Примечательно, что Украина за три последних года уверенно наращивала суммарный долг в долларах, но в 2019-м в гривне его сократила (на 1 января 2020-го – до 1998,3 млрд грн). В 2020-м государство увеличило внешний долг как в гривне (до 1518,9 млрд грн), так и в долларах (до $53,7 млрд).
Что касается погашения государственного долга (внешнего и внутреннего), то в 2020-м Украина выплатила кредиторам 385,5 млрд грн, что на 40,3 млрд грн больше, чем в 2019-м.
На обслуживание госдолга Украина в 2020-м потратила 119,7 млрд грн, из которых 45,4 млрд грн пошло на обслуживание внешнего долга.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 2045 10
Зеленский надеется получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши в мартеВчера, 12:45 - 450 8
За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроектВчера, 08:45 - 971 7
Глава Минздрава напомнил о возможных побочных эффектах ковид-вакцинацииВчера, 16:45 - 577 6
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 15072 6
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 15072 6
Безналичные платежи будут проходить по новым правиламВчера, 09:03 - 14290
К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхованияВчера, 13:02 - 3376
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 2045 10
IKEA в Украине ввела плату за самовывоз товаровВчера, 15:48 - 1974 3
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1026
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1019 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1045 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 746 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 309