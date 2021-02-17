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Volvo Cars и Geely отказались от слияния

Volvo Cars и Geely отказались от слияния

Volvo Cars и Geely Auto отказались от планов по слиянию.

Как сообщает FT, вместо этого компании объединят разработку технологий и программного обеспечения для электромобилей, чтобы увеличить экономию.

Планы по слиянию, о которых было объявлено год назад, были заморожены после того, как гонконгская публичная компания Geely Auto нацелилась на листинг в Шанхае.

Две компании, принадлежащие холдингу Geely, заявили, что они объединят несколько функций, оставаясь при этом обособленными. Комбинированные операции будут включать разработку программного обеспечения и государственные закупки.

По словам гендиректора Volvo Хакана Самуэльсона, полное слияние замедлит бизнес, поскольку компании сейчас конкурируют за разработку электромобилей и систем автономного вождения.

«Мы действительно хотим избежать потери динамики», — подчеркнул он.

Глава Geely Ли Шуфу заявил, что «более глубокие партнерские отношения при сохранении независимости дают значительные преимущества».

В соответствии с соглашением, Volvo и Geely совместно разработают следующие архитектуры электромобилей, которые могут использоваться другими брендами семейства Geely, включая британский Lotus, малазийский Proton и Lynk & Co.

Каждая компания будет лидировать в своей области технических знаний, при этом Volvo сосредоточится на электрификации автомобилей большего размера и премиум-класса, а Geely будет заниматься производством двигателей внутреннего сгорания и разрабатывать гибриды.

По материалам Mind
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