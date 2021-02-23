Эксперт назвал условия роста инвестиций в украинскую экономику

Чтобы восстановить частные инвестиции и инвестиционный спрос, Украине нужно повысить минимальную зарплату, снять карантин, а также продолжить сотрудничество с МВФ.
Об этом рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
«В целом потребительский спрос в Украине не был столь сжатым, индекс физического объема розничной торговли в 2020 году вырос на 8%. В то же время, до, существенно сократились частные инвестиции и инвестиционный спрос. Но для их восстановления нужно не только снять карантин и повысить минимальную зарплату, что подстегнуло бы потребительский спрос. Нужно возобновить сотрудничество с МВФ, показав настоящую волю власти к очищению судебной системы и борьбе с коррупцией, которая увеличивает инвестиционные риски. Это также позволит гарантировать макроэкономическую стабильность – другую предпосылку роста инвестиций», – рассказал эксперт.
13 февраля МВФ объявил о завершении работы очередной миссии по пересмотру программы stand by. По словам постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана, с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с украинскими высокопоставленными лицами прогресс во внедрении мероприятий и реформ, что является частью поддержанной соглашением stand by программы действий правительства.
18 февраля послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.
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