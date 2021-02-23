Honda выводит на рынок обновленный кроссовер Breeze

Компания Honda выводит на рынок рестайлинговую версию кроссовера Breeze.
Среднеразмерный Honda Breeze впервые появился в продаже в ноябре 2019 года. Обновленный кросс почти не изменился внешне, но получил расширенный набор опций и измененную линейку комплектаций.
Напомним, Breeze представляет собой перелицованную модификацию Honda CR-V, но при этом новинка больше в размерах. Габариты внедорожника: длина — 4 634 мм, ширина — 1 855 мм, высота — 1 679 мм, расстояние между осями — 2 661 мм.
Под капотом кросса устанавливается турбированный двигатель объемом 1,5 литра с отдачей 193 л. с. или гибридный силовой агрегат на базе 2,0-литрового «атмосферника» и двух электромоторов с совокупной мощностью 215 л. с. В качестве трансмиссии предлагается вариатор. Привод — передний или полный.
Фото: mmr.net.ua
Кроме того, у Honda Breeze есть подзарядная модификация PHEV +, которая способна передвигаться только на электротяге на расстояние до 80 км. Заявленный расход топлива — всего 1,3 л на 100 км пробега.
Список оснащения рестайлингового кроссовера пополнился усовершенствованной системой ухода от столкновений и доработанным интеллектуальным круиз-контролем.
Фото: mmr.net.ua
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