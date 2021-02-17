Финляндия планирует упростить трудовую миграцию отдельных специалистов

Правительство Финляндии планирует ввести национальную годовую визу для специалистов и стартап-предпринимателей.
Об этом сообщает Yle.
Финское правительство подготовило поправки в закон об иностранцах, которые позволят ввести новый тип разрешения на пребывание в стране – так называемую визу D. Она будет выдаваться максимум на год, а требования к соискателям этой визы будут определяться на национальном уровне.
По словам министерства иностранных дел, где разрабатывались поправки, виза соответствует условиям и требованиям Шенгенского соглашения.
С помощью новой визы финские власти хотят упростить трудовую миграцию. Предназначена она будет в первую очередь для отдельных категорий узкопрофильных специалистов и стартап-предпринимателей, а также членов их семей.
Получатели такой визы смогут сразу приступать к работе в Финляндии и не ждать выдачи вида на жительство, оформление которого может занять до полугода.
Правительство надеется, что поправки будут приняты парламентом весной, а в силу вступят осенью этого года.
Финскую власть и особенно миграционное ведомство Migri критикуют за медленное рассмотрение заявок на выдачу разрешений на пребывание на основании работы и негибкость в решении этих вопросов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 3851 15
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 369 9
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 369 7
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеПозавчера, 12:11 - 2008 7
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 8284 5
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 8284 5
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 5957
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 5026 1
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 3851 15
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)Вчера, 10:01 - 2680
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 719
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 856 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 858 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 691 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 288