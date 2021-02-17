Финляндия планирует упростить трудовую миграцию отдельных специалистов

Правительство Финляндии планирует ввести национальную годовую визу для специалистов и стартап-предпринимателей.

Об этом сообщает Yle.

Финское правительство подготовило поправки в закон об иностранцах, которые позволят ввести новый тип разрешения на пребывание в стране – так называемую визу D. Она будет выдаваться максимум на год, а требования к соискателям этой визы будут определяться на национальном уровне.

По словам министерства иностранных дел, где разрабатывались поправки, виза соответствует условиям и требованиям Шенгенского соглашения.

С помощью новой визы финские власти хотят упростить трудовую миграцию. Предназначена она будет в первую очередь для отдельных категорий узкопрофильных специалистов и стартап-предпринимателей, а также членов их семей.

Получатели такой визы смогут сразу приступать к работе в Финляндии и не ждать выдачи вида на жительство, оформление которого может занять до полугода.

Правительство надеется, что поправки будут приняты парламентом весной, а в силу вступят осенью этого года.

Финскую власть и особенно миграционное ведомство Migri критикуют за медленное рассмотрение заявок на выдачу разрешений на пребывание на основании работы и негибкость в решении этих вопросов.