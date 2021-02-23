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Samsung готовит новые модели умных часов

Samsung готовит новые модели умных часов

Источники подтверждают, что компания Samsung готовит к выпуску две модели новых умных часов Galaxy, которые проходят под модельными номерами SM-R86x и SM-R87x.

Согласно устоявшейся традиции, эти модели, скорее всего, будут отличаться размерами корпуса и экрана. Однако слухи также указывают, что как минимум одна модель будет работать под управлением операционной системы Wear OS вместо привычной ОС Tizen.

Наши коллеги из GalaxyClub обнаружили, что компания Samsung работает над двумя умными часами с кодовыми названиями Wise и Fresh. Второе кодовое название уже ассоциируют с тем, что Samsung действительно планирует использовать свежий подход к своим умным часам, представив модель с Wear OS.

Также недавно появилась информация о том, что компания скоро выпустит свои собственные очки дополненной реальности, которые можно будет использовать в связке со смартфонами и умными часами. В этом плане операционная система Wear OS явно будет лучше, чем Tizen.

Samsung пока что не комментирует слухи.

По материалам iXBT.com
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