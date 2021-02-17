Samsung запатентовала необычный Android-слайдер с мощной акустикой

Патентный портфель Samsung пополнила очередная разработка: смартфон в форм-факторе слайдера, который можно сдвигать в двух разных направлениях. Благодаря такой конструкции аппарат получил расширенную функциональность, совместив экран без вырезов с выдвижной фронталкой и продвинутым динамиком на фронтальной панели.

Подробности о новом устройстве компании были опубликованы на сайте патентного ведомства США (USPTO). Согласно официальной документации, конструкция гаджета позволяет сдвигать дисплейный модуль вниз и вверх, открывая при этом фронтальную камеру и решётку динамика соответственно.



Фото: LetsGoDigital

Такое решение позволит не только обойтись без выреза на экране под селфи-модуль, но и оборудовать аппарат продвинутой аудиосистемой AKG, размеры динамика которой будут больше, чем у стандартных решений в торце корпуса.



Фото: LetsGoDigital

Судя по эскизам устройства, приложенным к патенту, аппарат будет оснащён тройной основной камерой. На основе патентных эскизов дизайнеры портала LetsGoDigital также создали качественные рендеры с предполагаемым дизайном смартфона.



Фото: LetsGoDigital

Технические характеристики, возможная дата выпуска и цена оригинального гаджета Samsung пока неизвестны.