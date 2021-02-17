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Офисная недвижимость Киева (инфографика)

Офисная недвижимость Киева (инфографика)

В начале 2020 года рынки офисной недвижимости в 60% столиц региона ЕМЕА, включая Киев, находились в фазе арендодателя: когда спрос превышал предложение.

Об этом сказано в аналитике Colliers International.

На большинстве рынков до пандемии COVID-19 ожидался рост арендных ставок. Такие прогнозы основывались на низких показателях вакантности, повышенном спросе на качественные помещения и низких темпах роста нового предложения в предыдущие годы.

В течение предыдущих нескольких лет рынок офисной недвижимости Киева тоже сохранил подобные тенденции, поэтому в кризис рынок вошел с относительно устойчивыми позициями.

В начале 2020 года девелоперы анонсировали введение более 230 тыс. м² нового предложения офисных помещений в течение года. Девелоперская активность преимущественно не останавливалась, несмотря на пандемию. Как и в предыдущие годы, часть проектов не была реализована вовремя и отложена на будущие периоды. Фактически реальный показатель нового предложения составил 155 тыс. м² (16 бизнес-центров).

Среди крупных объектов можно выделить:

  • БЦ М8, ул. Московская, 8 (А класс, GLA – 11 014 м²);
  • БЦ Grand, ул. Большая Васильковская, 98 (А класс, GLA – 8782 м²);
  • БЦ Hillfort, ул. Михайловская, 12 (А класс, GLA – 8 550 м²);
  • БЦ Платформа, ул. Короленковская, 3 (В класс, GLA-19 800 м²);
  • БЦ Avenue 53, пр-т Победы, 53 (В класс, GLA – 16 700 м²).

Прирост офисов А класса составил около 28 300 м², а офисов класса В – 126 600 м². Таким образом, по состоянию на конец 2020 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки более 2 147 000 м² (+7,7% за 2020 год).

Вакантность в бизнес-центрах А и В класса выросла с 7% в начале 2020 года до 11,5%, по состоянию на конец 2020 года. Вакантность в бизнес-центрах А класса выросла с 4,5% в начале года до 10,8% в конце декабря 2020 года. Вакантность класса В выросла с 7,9% до 11,7% соответственно.

Стоит отметить, что в течение последних двух кварталов 2020 года темпы роста вакантности стабилизировались. Общий уровень вакантности в течение второго полугодия вырос на 1,5 пункта.

По результатам 2020 года стоит отметить снижение арендных ставок на офисные помещения. Максимальная базовая арендная ставка (prime headline rent) снизилась на 15% и остановилась на уровне $26/м²/месяц.

По материалам Finance.UA
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