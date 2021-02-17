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Укравтодор в этом году планирует обновить 20% основной сети дорог

Укравтодор в этом году планирует обновить 20% основной сети дорог

Укравтодор в 2021 году в рамках программы «Большая стройка» планирует обновить 20% основной сети дорог Украины и рассматривает возможность привлечь для этого дополнительные финансовые источники.

Об этом во время форума «Украина 30. Инфраструктура» сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков.

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В частности, среди таких источников — плата за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии (20 млрд грн) и инфраструктурные облигации (60 млрд грн).

По словам Кубракова, с прошлого года Укравтодор начал привлекать средства под государственные гарантии, однако крупные проекты нуждаются в дешевых долгосрочных кредитах, которые в Украине пока отсутствуют. По результатам предварительных консультаций с правительством, Офисом Президента и депутатами был избран механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.

«Мы создадим акционерное общество в структуре „Укравтодора“, оно как раз будет заниматься привлечением долгосрочного финансирования», — сообщил Кубраков. По его словам, соответствующая работа уже ведется с Минфином и Нацбанком. Новое финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал через выпуск инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия с украинским и иностранным бизнесом, а также привлекать инвесторов.

По материалам УКРИНФОРМ
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