Шмыгаль поручил «тарифной» комиссии разобраться с долгами теплоэнерго

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), верифицировать все долги предприятий теплоснабжения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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«По итогам заседания (Антикризисного энергетического штаба — ред.) Премьер-министр дал поручение НКРЭКУ совместно с НАК „Нафтогаз Украина“ верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. В то же время антикризисный энергетический штаб на базе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания члены Антикризисного энергетического штаба утвердили план действий по реализации меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и горячей воды, подписанный 9 февраля этого года.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что для обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения в этом и следующем отопительном сезоне необходимо начать работать в соответствии с утвержденным планом, чтобы определить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.

Также, по мнению главы правительства, стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан.

Напомним, 9 февраля правительство и представители местной власти достигли договоренности о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

Подписанный меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома граждан на протяжении всего отопительного периода 2020−2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.