ДТП: когда наступает уголовная ответственность

Количество автомобилей в Украине достигло отметки в примерно 260 на одну тысячу жителей. В столице насчитывается более миллиона машин. Эти цифры означают еще и то, что дорожно-транспортные происшествия — явление весьма распространенное, и от них не застрахован никто.
Когда наступает уголовная ответственность при ДТП?
Если в ДТП пострадали люди, в действие вступает уже Уголовно-процессуальный кодекс, поэтому на место аварии выезжает следственно-оперативная группа, которая и составит соответствующие материалы.
После этого уполномоченное на то лицо в органах Нацполиции примет решение о возбуждении уголовного дела. Но это уже будет не на месте ДТП, а по результатам изучения всех материалов, которые предоставят полицейские, оформлявшие предварительные документы.
Если авария серьезная, обязательно обратитесь за квалифицированной правовой помощью. Расходы не нее точно не будут лишними независимо от того, виновны вы или нет.
Напомним, для того чтобы получить компенсацию от МТСБУ, нужно:
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