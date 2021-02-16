ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом свыше 580 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертцентр. Общий объем незаконно проконвертированных им денежных средств составляет более 580 млн гривен, вероятные потери бюджета — около 100 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

В ходе следствия правоохранители установили, что группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Во время преступной деятельности незаконно формировался искусственный налоговый кредит по НДС, завышались расходы, безналичные денежные средства переводились в наличные, минимизировались уплаты таможенных платежей.

Фактически, в течение двух лет злоумышленники через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны и бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность СХД с признаками фиктивности. Также были обнаружены 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности. На данный момент все изъятые вещи приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Правоохранители принимают меры для установления других лиц, причастных к незаконной деятельности, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненного государству ущерба.