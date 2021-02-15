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В Украине может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров

В Украине может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров

Парламент одобрил в повторном первом чтении законопроект № 3205−2 «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве». За него проголосовали 295 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Верховной Рады.

В законе прописаны особенности создания и деятельности фонда, который является специализированным небанковским финансовым учреждением.

Фонд будет поддерживать малых и средних субъектов предпринимательства, в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство с/х продукции.

Закон предусматривает, что фонд предоставляет гарантии в объеме до 50 процентов непогашенной суммы основного долга. При этом учреждение предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.

Согласно проекту, объем предоставленных непокрытых гарантий не может превышать более чем в четыре раза размер регулятивного капитала Фонда. Порядок его определения устанавливает орган, осуществляющий государственное регулирование рынков финансовых услуг.

Напомним, в мае ВР провалила один законопроект о создании Фонда гарантирования кредитов для фермеров, а другой — отправила на доработку в профильный комитет.

В конце апреля 2020 года этот закон в Раде сняли с повестки дня. Тогда президент Владимир Зеленский обратился к парламенту «с повторным письмом о проведении повторного внеочередного заседания с уточненным порядком дня».

По материалам РБК-Украина
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