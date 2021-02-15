Парцхаладзе назвал наиболее острую проблему для строительной отрасли

По словам президента КСУ Льва Парцхаладзе, сегодня самой острой проблемой для строительной отрасли является коррупция в системе государственного архитектурно-строительного контроля.
Об этом шла речь на заседании Совета директоров КСУ, сообщает Finance.ua.
«Только после того, как мы совместно решим этот вопрос — возрастет доверие потребителя к строительной отрасли, улучшится в целом комфорт для граждан и инвестиционный климат в стране», — подчеркнул Президент КСУ.
Своим видением реализации градостроительной реформы, о сделанных и будущих шагах министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поделился с членами Конфедерации строителей Украины.
«Моя личная цель, как министра, создать благоприятные условия, что позволит в ближайшие годы удвоить размер привлеченных инвестиций в области строительства. Государство должно стимулировать развитие бизнеса, помогать ему, а не ставить препятствия. Рынок должен быть прозрачным, а контроль понятным, — подчеркнул Алексей Чернышев. — Показатель успеха реформы — это размер, капитал, который мы таким образом сможем привлечь в эту отрасль. К сожалению, на сегодняшний день в жилищное строительство инвестиций практически нет. Никто не хочет заходить на рынок с непрозрачными и непонятными условиями работы».
Глава госкомпании «Укрфинжилье» Василий Шкураков рассказал о новых механизмах ипотечного кредитования.
«Основным индикатором развития строительной отрасли в жилищном рынке является уровень ипотечных кредитов по отношению к ВВП. К сожалению, в Украине этот показатель очень низкий. Это свидетельствует о том, что отрасль жилья имеет значительные предпосылки к развитию, потребность сумасшедшая. Сегодня ипотека не позволяет привлечь финансы и направить их в развитие жилищной отрасли. Миссия компании — найти плечо между государством, застройщиками и гражданами», — отметил он.
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