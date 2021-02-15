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Парцхаладзе назвал наиболее острую проблему для строительной отрасли

Парцхаладзе назвал наиболее острую проблему для строительной отрасли

По словам президента КСУ Льва Парцхаладзе, сегодня самой острой проблемой для строительной отрасли является коррупция в системе государственного архитектурно-строительного контроля.

Об этом шла речь на заседании Совета директоров КСУ, сообщает Finance.ua.

«Только после того, как мы совместно решим этот вопрос — возрастет доверие потребителя к строительной отрасли, улучшится в целом комфорт для граждан и инвестиционный климат в стране», — подчеркнул Президент КСУ.

Своим видением реализации градостроительной реформы, о сделанных и будущих шагах министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поделился с членами Конфедерации строителей Украины.

«Моя личная цель, как министра, создать благоприятные условия, что позволит в ближайшие годы удвоить размер привлеченных инвестиций в области строительства. Государство должно стимулировать развитие бизнеса, помогать ему, а не ставить препятствия. Рынок должен быть прозрачным, а контроль понятным, — подчеркнул Алексей Чернышев. — Показатель успеха реформы — это размер, капитал, который мы таким образом сможем привлечь в эту отрасль. К сожалению, на сегодняшний день в жилищное строительство инвестиций практически нет. Никто не хочет заходить на рынок с непрозрачными и непонятными условиями работы».

Глава госкомпании «Укрфинжилье» Василий Шкураков рассказал о новых механизмах ипотечного кредитования.

«Основным индикатором развития строительной отрасли в жилищном рынке является уровень ипотечных кредитов по отношению к ВВП. К сожалению, в Украине этот показатель очень низкий. Это свидетельствует о том, что отрасль жилья имеет значительные предпосылки к развитию, потребность сумасшедшая. Сегодня ипотека не позволяет привлечь финансы и направить их в развитие жилищной отрасли. Миссия компании — найти плечо между государством, застройщиками и гражданами», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Парцхаладзе заявлял об удобных условиях ипотечного кредитования, которые позволят увеличить объемы строительства.
  • Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию до 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном банке.
По материалам Finance.UA
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