Минрегион планирует ввести персональную ответственность в строительной деятельности

Министерство развития общин и территорий в рамках реформы градостроительства планирует ввести персональную ответственность архитекторов, представителей технического надзора, инженеров и госслужащих, на всех этапах строительной деятельности.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба Минрегиона.
По словам Чернышева, реформа предусматривает не только либерализацию рынка и внедрение декларативного принципа получения разрешительно-регистрационных документов, но и введение персональной ответственности на всех этапах от предоставления исходных данных для разработки проекта и до ввода здания в эксплуатацию. Речь идет об архитекторах, представителях технического надзора, инженерах и также госслужащих.
Кроме этого, Минрегион разработал концепцию законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дальнейшего реформирования системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, принятие которого станет завершением реформы в сфере градостроительной деятельности и позволит окончательно ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК).
«Эта концепция уже согласована с рабочей группой, действующей при Минрегионе, и сейчас разрабатывается соответствующий проект закона, который будет зарегистрирован в парламенте в течение нескольких недель», — рассказал министр.
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