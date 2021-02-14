Должностные лица «Укрзализныци» обвиняются в растрате свыше 4,5 млн гривен

Должностных лиц одного из структурных подразделений Юго-Западной АО «Укрзализныци» обвиняют в растрате более 4,5 млн гривен государственных средств. Они по отработанной схеме разворовывали средства, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
«Чтобы присвоить средства, они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма причиненного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен», — сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.
Правоохранители провели 7 обысков в Киеве, Киевской и Черниговской областях. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
В настоящее время ведется досудебное расследование по делу. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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