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SpaceX привлекла $850 млн, оценка компании выросла до $74 млрд

SpaceX привлекла $850 млн, оценка компании выросла до $74 млрд

На прошлой неделе американская частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX привлекла $850 млн путем продажи акций. Как сообщает CNBC, оценка компании взлетела до $74 млрд.

По словам источников телеканала, компания продала акции по цене $419,99 за единицу.

Объем спроса на акции составил около $6 млрд в форме предложений, полученных компанией всего за три недели. Инсайдеры SpaceX и инвесторы компании смогли продать акции еще на $750 млн в рамках вторичной сделки, отметил один из источников канала.

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Оценка компании выросла примерно на 60% по сравнению с установленной после прошлого инвестиционного раунда в августе, когда компания привлекла $2 млрд при оценке в $46 млрд.

По материалам Mind
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