Фонд энергоэффективности получил заявок от ОСМД на модернизацию домов почти на 3 миллиарда

Фонд энергоэффективности уже получил 380 заявок от ОСМД на проведение энергоэффективной модернизации многоквартирных домов по разным программам на сумму около 2,78 млрд грн, из которых 1,94 млрд грн – это грантовая часть.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.
“Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже представленных проектов. К началу отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них”, – заявил министр и призвал представителей ОСМД и индивидуальных домохозяйств более активно приобщаться к программам по энергоэффективности.
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По его словам, с началом 2021 года четко разграничиваются “теплые кредиты” и программа Фонда “Энергодом”.
Теперь программа “теплых кредитов” распространяется исключительно на поддержку индивидуальных домохозяйств, что создает еще больше условий для того, чтобы граждане присоединялись к программе “Энергодом”, пояснили в Минрегионе.
Кстати, в Киеве планируют запустить еще одну программу для утепления домов. Киевсовет уже обсуждает создание револьверного фонда, который будет оказывать возвратную финансовую помощь ОСМД и жилищно-строительным кооперативам для проведения капитальных ремонтов домов.
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