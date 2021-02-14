В этом году чистая продажа валюты банками достигла $104 миллионов - Данилишин

Чистая продажа иностранной валюты банками с начала 2021 года составила 104 млн долларов.
Как передает Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«На наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту — чистая продажа иностранной валюты банками с начала года составил 104 млн долл. США», — написал Данилишин.
По его словам, международные резервы НБУ на 16 февраля 2021 года составляли 28,5 млрд дол. долл. США, объем средств правительства в иностранной валюте — 1,4 млрд долл. США, что является достаточным для осуществления выплат по задолженности правительства в иностранной валюте, до конца февраля составят 128 млн долл., В марте — 905 млн долл.
Валютные резервы НБУ на 1 февраля составили 28,821 млрд долл. В течение 2020 НБУ купил на межбанке валюты на 4,93 мдод долл. и продал на 3,89 млрд долл.,
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