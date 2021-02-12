День финансов: Украина — №1 по паспортам, Укрпочта — банк №2 в стране?

Вторник, 16 февраля. Расскажем о планах Федорова, Смелянского и Гетманцева.

Тариф на газ. Из чего же, из чего же… В НКРЭКУ рассказали, что тариф на газ для населения имеет три составляющих. 50% тарифа — это стоимость технологического газа. Стоимость этого газа сейчас составляет 5850 гривен без НДС за 1 тысячу куб м. Еще 30% тарифа — заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. Третья составляющая — техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб, а это 20% тарифа.

По данным и.о. министра энергетики Юрия Витренко, на европейском рынке цены на газ за год выросли на 73%, а в Украине на 22%. Если сравнивать соотношение зарплат и тарифов, то в Украине и тарифы, и зарплаты примерно в четыре раза ниже, чем в ЕС.

В то же время, как показывают результаты опроса Research & Branding Group, 75% украинцев заявили о том, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов, тогда как лишь каждый шестой респондент считает, что сможет их оплачивать после повышения.

Цифровой паспорт и первые в мире. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически будет приравнен к обычному. «После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как „цифрового государства“ — мы станем первой страной, которая легализует цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов», — отметил Федоров.

Штрафы для водителей и пешеходов. Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, вместо 51 грн придется заплатить 255 грн.

Минимальный штраф для водителей за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Водителей без прав будут штрафовать на 3,4 тыс. грн. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии штраф повысится с 17 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Для владельцев авто на еврономерах также готовят изменения. Финансовый комитет ВР придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями. Комитет наработал два законопроекта. Согласно документам, «еврономера», которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года, смогут растаможить примерно за 1000 евро. Сумма будет зависеть от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя.

Укрпочта — банк № 2 в стране. Такими мечтами планами поделился гендиректор компании Игорь Смелянский. Он заявил, что создание почтового банка — одна из важнейших составляющих стратегии развития «Укрпочты». Смелянский оценивает потенциальную клиентскую базу почтового банка в 7−10 млн человек. Одна из целевых аудиторий компании — фермеры и пенсионеры.

Обязательства не отменяются. По мнению председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина в 2021 году сможет выполнить свои бюджетные обязательства даже в том случае, если не получит транш от МВФ. «Нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность», — пообещал Гетманцев.