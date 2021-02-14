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В январе вкладчики неплатежеспособных банков получили 31,8 млн грн

В январе вкладчики неплатежеспособных банков получили 31,8 млн грн

В январе 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков составили 31,8 млн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Средства Фонда:

  • общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 февраля 2021 года, составила 16 954,1 млн грн;
  • от регулярного сбора в Фонд в январе 2021 года поступило 1 113,6 млн грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:

  • выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 31,8 млн грн.

По состоянию на 1 февраля 2021 года общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 163,2 млн грн.

Ключевые решения Фонда за январь 2021 года, касающиеся неплатежеспособных банков:

  • в январе 2021 года начата процедура ликвидации АО «Мисто Банк» сроком на три года с 27.01.2021 до 26.01.2024 включительно. Полномочия ликвидатора банка делегированы Паламарчуку Виталию Витальевичу. С 15 января 2021 года Фонд начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Мисто Банк»;
  • 27 января 2021 года в связи с представлением документов на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) записи о прекращении ПАО «ВБР» как юридического лица Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка;
  • Фонд непосредственно осуществляет процедуру ликвидации ПАО «Вектор Банк» до момента внесения в ЕГР записи о государственной регистрации прекращения банков;
  • в январе 2021 года также продлена процедура управления имуществом (активами) и удовлетворение требований кредиторов ПАО «ПТБ» и ПАО «КБ «Инвестбанк».

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По материалам Finance.UA
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