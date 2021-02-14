В январе вкладчики неплатежеспособных банков получили 31,8 млн грн

В январе 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков составили 31,8 млн грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Средства Фонда:
Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:
По состоянию на 1 февраля 2021 года общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 163,2 млн грн.
Ключевые решения Фонда за январь 2021 года, касающиеся неплатежеспособных банков:
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