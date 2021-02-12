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Выплачивается ли пособие по безработице тем, кто работал неофициально - ответ центра занятости

Выплачивается ли пособие по безработице тем, кто работал неофициально - ответ центра занятости

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет.

Об этом сообщает Государственная служба занятости на странице в Facebook.

Кто имеет право на помощь:

  • если молодой человек имеет возраст до 35 лет и не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней.

Размер пособия:

  • на период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет 1 тысячу гривен.

«Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия», — говорится в разъяснении.

Справка Finance.ua:

  • С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 общий объем пособия по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.
  • Уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.
  • Кабинет Министров согласовал реализацию эксперимента по профессиональному обучению безработных Киева по потребностям работодателей в ІТ-сфере.

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По материалам Finance.UA
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