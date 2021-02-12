Выплачивается ли пособие по безработице тем, кто работал неофициально - ответ центра занятости

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет.
Об этом сообщает Государственная служба занятости на странице в Facebook.
Кто имеет право на помощь:
Размер пособия:
«Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия», — говорится в разъяснении.
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