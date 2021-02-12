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Председатель правления Укринбанка прокомментировал заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Председатель правления Укринбанка прокомментировал заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц

15 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал информацию о том, что он восстановил контроль над так называемым «зомби-банком» — ПАО «АКБ «Капитал». В контексте этой новости ФГВФЛ заявил:

«Сейчас идет работа над возвращением под контроль Фонда последних двух „зомби-банков“ — ПАОКСГ Банк“ и ПАО „УкрИнБанк“. Вкладчикам этих учреждений Фонд уже выплатил 1,8 млрд грн гарантированного возмещения, из которых 1,76 млрд грн — ПАО „УкрИнБанк“. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этих банков составляет почти 3,2 млрд грн».

Владимир Клименко (председатель правления ПАО «Укринком», в прошлом — «УкрИнБанк») прокомментировал ситуацию так: «С 2015 года Фонд вернул нашим вкладчикам — 1,622 млрд гривен, а мы собственными силами — 1,5 млрд. 3 ноября 2020 года Верховный Суд по делу № 926/18 320/16 постановил: кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц оставить без удовлетворения, решение судов двух инстанций, которыми был признан противоправным приказ Министерства юстиции Украины об отмене перерегистрации ПАОУКРИНБАНК“ в ПАОУКРИНКОМ“, оставить в силе».

Что это значит? Почти пять лет назад НБУ признал банк неплатежеспособным (постановление № 934). Впоследствии в 2016 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «УкрИнБанка». «В результате — мы выиграли суды всех инстанций, а сейчас победа в Верховном Суде означает, что правда на нашей стороне. Мы выплачиваем нашим вкладчикам средства», — говорит Клименко.

Может ли банк вернуться на финансовый рынок? НБУ отвечает, что нет, потому что процедура возврата банковской лицензии в Украине отсутствует.

По словам банкира, процедура возвращения банка на финансовый рынок указана в директиве 2014/59/ЕС Европейского парламента и Совета. Имплементация этой директивы в украинское законодательство является частью Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Она есть в списке обязательных директив, под выполнением которых подписался глава Кабинета Министров Украины в 2017 году.

«Отмечу, что даже ФГВФЛ в своей презентации видения будущего банковского рынка отмечает, что указанную директиву нужно имплементировать в украинское законодательство и позволить банками возвращаться на банковский рынок в случае возврата ликвидности», — добавил он.

По материалам Finance.UA
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