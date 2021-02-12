Председатель правления Укринбанка прокомментировал заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц

15 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал информацию о том, что он восстановил контроль над так называемым «зомби-банком» — ПАО «АКБ «Капитал». В контексте этой новости ФГВФЛ заявил:

«Сейчас идет работа над возвращением под контроль Фонда последних двух „зомби-банков“ — ПАО „КСГ Банк“ и ПАО „УкрИнБанк“. Вкладчикам этих учреждений Фонд уже выплатил 1,8 млрд грн гарантированного возмещения, из которых 1,76 млрд грн — ПАО „УкрИнБанк“. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этих банков составляет почти 3,2 млрд грн».

Владимир Клименко (председатель правления ПАО «Укринком», в прошлом — «УкрИнБанк») прокомментировал ситуацию так: «С 2015 года Фонд вернул нашим вкладчикам — 1,622 млрд гривен, а мы собственными силами — 1,5 млрд. 3 ноября 2020 года Верховный Суд по делу № 926/18 320/16 постановил: кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц оставить без удовлетворения, решение судов двух инстанций, которыми был признан противоправным приказ Министерства юстиции Украины об отмене перерегистрации ПАО „УКРИНБАНК“ в ПАО „УКРИНКОМ“, оставить в силе».

Что это значит? Почти пять лет назад НБУ признал банк неплатежеспособным (постановление № 934). Впоследствии в 2016 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «УкрИнБанка». «В результате — мы выиграли суды всех инстанций, а сейчас победа в Верховном Суде означает, что правда на нашей стороне. Мы выплачиваем нашим вкладчикам средства», — говорит Клименко.

Может ли банк вернуться на финансовый рынок? НБУ отвечает, что нет, потому что процедура возврата банковской лицензии в Украине отсутствует.

По словам банкира, процедура возвращения банка на финансовый рынок указана в директиве 2014/59/ЕС Европейского парламента и Совета. Имплементация этой директивы в украинское законодательство является частью Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Она есть в списке обязательных директив, под выполнением которых подписался глава Кабинета Министров Украины в 2017 году.

«Отмечу, что даже ФГВФЛ в своей презентации видения будущего банковского рынка отмечает, что указанную директиву нужно имплементировать в украинское законодательство и позволить банками возвращаться на банковский рынок в случае возврата ликвидности», — добавил он.