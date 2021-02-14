Правительство приняло закон о дистанционной занятости: кто может требовать перевода на удаленную работу

4 февраля Верховная Рада утвердила закон, регулирующий дистанционную занятость украинцев. 12 февраля
Эксперты сайта Work.ua ответили на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у удаленных работников или у желающих перейти на дистанционку.
В чем разница между удаленной и надомной работой:
Дистанционка — это обязательно гибкий график:
Рабочие инструменты выдает работодатель:
По новому закону сотрудник может обратиться к работодателю с требованием перевести его на дистанционный вид занятости в случае:
Если организовать работу дистанционно невозможно или требования сотрудника не обоснованы одним из этих пунктов, работодатель вправе отказать в дистанционке.
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