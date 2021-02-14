Правительство приняло закон о дистанционной занятости: кто может требовать перевода на удаленную работу

4 февраля Верховная Рада утвердила закон, регулирующий дистанционную занятость украинцев. 12 февраля Председатель В Р Дмитрий Разумков подписал документ, и его передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Эксперты сайта Work.ua ответили на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у удаленных работников или у желающих перейти на дистанционку.

В чем разница между удаленной и надомной работой:

законом Верховная Рада вводит разделение дистанционной занятости на удаленную работу, когда сотрудник может работать из любой точки мира, и надомную работу, когда рабочие обязанности сотрудник выполняет дома или в другом заранее указанном помещении. При надомной работе рабочее место специалиста — фиксированное и не может переноситься без согласования с начальством.

Дистанционка — это обязательно гибкий график:

даже при дистанционной занятости предоставление гибкого графика следует обсуждать с начальством. Работодателю и работнику нужно договориться о том, в какое время работник обязательно должен быть на связи, время, в течение которого работник сам определяет периоды работы (в рамках установленной длительности рабочего времени), время на отдых и прием пищи.

Рабочие инструменты выдает работодатель:

о том, чьи рабочие инструменты используются во время работы, работодатель и работник договариваются заранее. Работодатель может обеспечивать работников всем необходимым оборудованием или возместить расходы на обслуживание собственных устройств;

также сотрудник может взять на себя полную материальную ответственность (это закрепляется в трудовом договоре). При этом, если работодатель предоставляет оборудование, он обязан дать работнику рекомендации по работе с ним, провести инструктаж.

По новому закону сотрудник может обратиться к работодателю с требованием перевести его на дистанционный вид занятости в случае:

необходимости самоизоляции (в период пандемии), в период военных действий, стихийных бедствий или техногенных катастроф;

беременности или если у человека есть ребенок до 3 лет или ребенок-инвалид;

угрозы физическому и психическому здоровью, если на рабочем месте сотрудника подвергают насилию, дискриминации, сексуальным домогательствам (в этом случае работнику нужно доказать правдивость заявления).

Если организовать работу дистанционно невозможно или требования сотрудника не обоснованы одним из этих пунктов, работодатель вправе отказать в дистанционке.

Справка Finance.ua:

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на дистанционную (надомную) работу.

5 нюансов гибкого режима рабочего времени.

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