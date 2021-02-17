Гибкий смартфон LG с двумя экранами показали на патентных изображениях

На выставке CES 2021 компания LG анонсировала фирменный растягиваемый смартфон. Недавно же один из вариантов дизайна оригинального гаджета был опубликован китайским регулятором CNIPA — и судя по приложенным к документации изображениям, аппарат обзаведётся вторым дисплеем.
Согласно патенту, в дополнение к основному гибкому экрану, часть которого вытягивается из корпуса, производитель намерен оснастить гаджет и небольшим вспомогательным, размещённым на задней крышке рядом с модулем основной камеры. Предположительно он будет использоваться в качестве видоискателя при съёмке селфи.
Изображение: LetsGoDigital
На одной из боковых граней гаджета под клавишей регулировки громкости находится решётка динамика, а в нижнем торце — разъём USB Type-C для зарядки. Судя по документации, тыльная сторона гаджета будет выполнена из стекла.
Изображение: LetsGoDigital
Примечательно, что ранее в сети появилась другая патентная документация LG на смартфон в аналогичном форм-факторе. Какой именно из этих вариантов производитель выберет для релиза, пока неизвестно. Ожидается, что новинка будет представлена ближе к концу 2021 года, но её стоимость пока неизвестна.
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