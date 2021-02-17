Взыскание с родителя дополнительных расходов на ребенка: процедура и практика

Отец обязан принимать участие в дополнительных расходах на своего ребенка, если это обусловлено развитием его способностей, болезнью и тому подобное. Этот перечень не является исчерпывающим — сюда входят все потребности ребенка, которые не покрываются алиментами на его содержание.
Об этом пишет Юридический портал.
Размер дополнительных расходов:
Как выплачивают дополнительные расходы:
Процедура взыскания дополнительных расходов:
«Для повышения шансов на успех в судебном процессе по получению дополнительных денег на содержание детей матерям следует объективно оценивать материальное положение отца. Например, если отец безработный или трудоустроен неофициально, не стоит рассчитывать на компенсацию 50% затрат. В этом случае рекомендуется просить суд взыскать меньшую часть, демонстрируя таким образом учет финансового положения отца ребенка. Обратите внимание, что размер дополнительных расходов всегда устанавливается в твердой денежной сумме. Процент или доля от заработка в этой категории дел не применяются (в отличие от взыскания алиментов)», — поясняют эксперты.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
100% льгота: кто в Украине не платит за коммуналкуВчера, 13:00 - 2415 5
Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможкуПозавчера, 19:01 - 1572 3
На дороги выехали фантомные патрули: юристы прогнозируют вал исковВчера, 15:03 - 3011 2
Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 годаПозавчера, 23:46 - 1251 2
Tesla снизила цены на базовые варианты Model 3 и Model Y в СШАВчера, 22:00 - 803 1
Эксперты дали прогноз курса доллара на лето и до конца 20217 ч. назад - 10917
Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно для обычного человека9 ч. назад - 6984
«Паспорта здоровья». Какими будут «пропуска» для путешествийВчера, 16:00 - 3333 1
Рейтинг языков программирования 2021 (инфографика)Вчера, 21:03 - 2847
Замена дополнительного отпуска на детей денежной компенсацией6 ч. назад - 2068
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус4 ч. назад - 73
Марсоход NASA Perseverance сел на МарсеПозавчера, 10:04 - 394 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 192
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 516
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1436 1