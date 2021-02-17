Взыскание с родителя дополнительных расходов на ребенка: процедура и практика

Отец обязан принимать участие в дополнительных расходах на своего ребенка, если это обусловлено развитием его способностей, болезнью и тому подобное. Этот перечень не является исчерпывающим — сюда входят все потребности ребенка, которые не покрываются алиментами на его содержание.

Об этом пишет Юридический портал.

Размер дополнительных расходов:

устанавливается решением местного суда по иску матери;

должны учитываться все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения суммы взыскания. На практике суды обязывают отца компенсировать половину расходов, которые понесла мать, если она сможет доказать их необходимость и подтвердить это документально.

Как выплачивают дополнительные расходы:

могут уплачиваться вперед или покрываются после их фактического понесения;

конкретная форма зависит от имеющихся документов — чеков, квитанций, актов выполненных работ, рекомендаций или диагнозов и т. п;

взыскание денежных средств может происходить разово, с определенной периодичностью или постоянно (до достижения ребенком совершеннолетия).

Процедура взыскания дополнительных расходов:

начинается с подачи в суд искового заявления. В приложениях к этому иску матери следует обязательно предоставить доказательства, на которых основываются ее исковые требования. Если эти документы не могут быть получены истцом самостоятельно, они истребуются по соответствующему запросу суда. Для этого заинтересованному лицу необходимо подать заявление об обеспечении доказательств;

иск к отцу о взыскании с него дополнительных расходов на содержание общего ребенка обычно подается вместе с заявлением о взыскании алиментов.

«Для повышения шансов на успех в судебном процессе по получению дополнительных денег на содержание детей матерям следует объективно оценивать материальное положение отца. Например, если отец безработный или трудоустроен неофициально, не стоит рассчитывать на компенсацию 50% затрат. В этом случае рекомендуется просить суд взыскать меньшую часть, демонстрируя таким образом учет финансового положения отца ребенка. Обратите внимание, что размер дополнительных расходов всегда устанавливается в твердой денежной сумме. Процент или доля от заработка в этой категории дел не применяются (в отличие от взыскания алиментов)», — поясняют эксперты.

Справка Finance.ua:

Рост прожиточного минимума и алиментов на детей в 2021 году запланирован с 1 июля и 1 декабря.

Особенности договора о прекращении права на алименты.

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