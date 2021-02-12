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Киевское метро снова меняет турникеты и ставит огнеупорные двери

Киевское метро снова меняет турникеты и ставит огнеупорные двери

«Киевский метрополитен» в очередной раз осуществляет замену турникетов, а также устанавливает на станциях металлические огнеупорные двери.

Сообщает К П «Киевский метрополитен» в Facebook.

12 февраля на станции «Контрактовая площадь» завершили установку новых турникетов на входе с улицы Верхний Вал.

Вертикальные турникеты высокие — поэтому хулиганам вряд ли удастся их перепрыгнуть.

Такие турникеты уже установлены на станциях «Сырец», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Харьковская».

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Как отмечает «Киевский метрополитен», такие контрольно-пропускные пункты являются «антивандальными» и применяются в европейских метрополитенах.

Тем временем на станции «Арсенальная» заменили часть оригинальных деревянных дверей на серые металлические. На возмущение киевлян, что эта станция — памятник архитектуры, поэтому там можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов, в КП сослались на государственные строительные нормы (ГСН).

Пресс-служба метро заявила: «Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН должны быть именно такие — металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена производится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида.

По материалам Економічна Правда
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