Генпрокуратура подозревает бывшего топ–менеджера «Нафтогаза» в 150-миллионных убытках государству

Прокуроры Офиса Генерального прокурора выясняют детали операций по купле-продаже газа между государственным НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «ЭРУ Трейдинг».
Об этом говорится в письме Офиса Генерального прокурора в адрес Министерства энергетики, которое есть в распоряжении Экономической правды.
Следователи считают, что в период ноября 2018 — января 2019 годов должностные лица «Нафтогаза», действуя по предварительному сговору, разработали «преступную схему завладения имуществом» «Нафтогаза» путем реализации газа подконтрольным субъектам хозяйствования по заниженным ценам.
«В дальнейшем вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, причинив НАК „Нафтогаз Украины“ тяжкие последствия», — говорится в письме.
По версии Офиса ГПУ, целью этой операции было незаконное обогащение.
Прокуроры напоминают, что в связи с изменением схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставка и продажа газа промышленным и коммерческим предприятиям начала реализовываться через вновь созданную дочернюю «
«Одной из таких частных компаний стало ООО «Эру Трейдинг», конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Фаворов Андрей Михайлович, который фактически с 26 ноября 2018 года работал в НАК «Нафтогаз Украины» в должности директора дивизиона «Интегрированный газовый бизнес», имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия главы правления «Укргазвыдобування», — говорится в письме.
Досудебным расследованием установлено, что Фаворов по предварительному сговору с руководством «Нафтогаза» на протяжении ноября 2018 — января 2019 годов организовал продажу 147 млн куб. м. природного газа по цепи поставки от «Нафтогаза» к «газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг» и к «Эру Трейдинг» по заниженной цене около 8,4 тыс грн. за 1 тыс. куб.
«Указанный объем природного газа в течение ноября 2018 — января 2019 годов „Эру Трейдинг“ реализовала „Укртрансгазу“ по рыночной цене около 9,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м», — отмечают следователи.
Предполагаемая сумма ущерба составляет 153,2 млн грн.
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