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Глава «Укроборонпрома» в ОАЭ подписал соглашения более чем на $1 млрд

Глава «Укроборонпрома» в ОАЭ подписал соглашения более чем на $1 млрд

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 1 млрд.

Соглашения были подписаны в ходе официального визита Президента Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщает пресс-служба главы государства.

«В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты генеральный директор Государственного концерна „Укроборонпром“ Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 1 млрд», — говорится в сообщении.

Указано, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

«EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в результате сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран», — сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Банна.

По материалам Дело
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