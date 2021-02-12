Нацкомиссия по тарифам впервые аннулировала лицензию поставщика газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотреблений на рынке.
Об этом сообщает НКРЭКУ на странице в Facebook.
Как отмечается, в пятницу, 12 февраля, во время своего очередного заседания НКРЭКУ приняла решение об аннулировании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа лицензиату, подавляющее большинство потребителей которого находится в г. Мелитополе.
“Это решение было принято в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий по поставкам природного газа. В частности, по результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений-присоединений к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа”, – объясняют в НКРЭКУ.
Как сообщает член НКРЭКУ Оксана Кривенко, на примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, недопустимы. В дальнейшем комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий.
Как это повлияет на клиентов данного поставщика. Потребители, которые до 1 марта не успеют выбрать нового поставщика природного газа, автоматически перейдут на обслуживание к поставщику «последней надежды» и будут обеспечены природным газом по цене, которая не выше предельно установленной Кабинетом Министров Украины.
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