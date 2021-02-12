ЕИБ выделит 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Соответствующие договоренности подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Вернер Хойерз в штаб-квартире банка в Люксембурге, сообщает правительственный портал.

ЕИБ выделит средства из уже имеющегося проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”.

«Это расширит наши возможности в закупке вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации», — отметил Шмыгаль.

ЕИБ также выделяет Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта «Борисполь». Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

«Надеемся, что уже в ближайшее время ЕИБ сможет представить новый семилетний мандат внешнего финансирования. Мы заинтересованы в расширении дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры», — добавил премьер.

В свою очередь Вернер Хойер подчеркнул, что в 2020 году ЕИБ сделал рекордные инвестиции в Украину более чем на 1 млрд евро.

«Мы начали 2021 год с очень своевременных инициатив на пути к восстановлению после COVID-19. Как банк ЕС мы готовы помочь ослабить воздействие пандемии, защищая население Украины, повышая устойчивость и поддерживая такие инициативы, как подписанные сегодня соглашения. Это все ради поддержки роста и восстановления», — отметил президент ЕИБ.

В декабре Кабмин разрешил привлечь 640 млн евро от ЕИБ, в том числе 340 млн евро – на повышение устойчивости инфраструктуры, 200 млн евро на обновление общественного электротранспорта и 100 млн евро – на улучшение сообщения с Луганской областью.

В октябре Кабмин и ЕИБ подписали соглашение на 300 млн евро относительно финансирования термомодернизации в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 450 млн евро.