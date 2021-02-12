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ЕИБ выделит 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины

ЕИБ выделит 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Соответствующие договоренности подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Вернер Хойерз в штаб-квартире банка в Люксембурге, сообщает правительственный портал.

ЕИБ выделит средства из уже имеющегося проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”.

«Это расширит наши возможности в закупке вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации», — отметил Шмыгаль.

ЕИБ также выделяет Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта «Борисполь». Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

«Надеемся, что уже в ближайшее время ЕИБ сможет представить новый семилетний мандат внешнего финансирования. Мы заинтересованы в расширении дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры», — добавил премьер.

В свою очередь Вернер Хойер подчеркнул, что в 2020 году ЕИБ сделал рекордные инвестиции в Украину более чем на 1 млрд евро.

«Мы начали 2021 год с очень своевременных инициатив на пути к восстановлению после COVID-19. Как банк ЕС мы готовы помочь ослабить воздействие пандемии, защищая население Украины, повышая устойчивость и поддерживая такие инициативы, как подписанные сегодня соглашения. Это все ради поддержки роста и восстановления», — отметил президент ЕИБ.

В декабре Кабмин разрешил привлечь 640 млн евро от ЕИБ, в том числе 340 млн евро – на повышение устойчивости инфраструктуры, 200 млн евро на обновление общественного электротранспорта и 100 млн евро – на улучшение сообщения с Луганской областью.

В октябре Кабмин и ЕИБ подписали соглашение на 300 млн евро относительно финансирования термомодернизации в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 450 млн евро.

По материалам Финансовый клуб
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