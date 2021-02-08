0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 52 0

День финансов: 400 млн на любовь, $21 млрд на восстановление Донбасса, 49% банка для IKEA

День финансов: 400 млн на любовь, $21 млрд на восстановление Донбасса, 49% банка для IKEA

Пятница, 12 февраля. В преддверии Дня Святого Валентина Finance.ua узнал, сколько украинцы тратят на подарки к этому празднику, и на что же конкретно идут деньги.

«Рейтинг» самых популярных подарков

Сегодня, с любовью, также поговорим о таком:

Нацбанк намерен защищать клиентов банков. Регулятор определил правила надзора за тем, как банки соблюдают законодательство о защите прав потребителей финансовых услуг. В случае нарушений, Нацбанк будет налагать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также применять другие меры воздействия.

Каким банкам пенсионеры доверяют свои деньги. По состоянию на начало февраля 7,62 млн пенсионеров получают пенсии в банках Украины. Среди лидеров ПриватБанк, затем идет Ощадбанк, и на третьем месте Райффайзен Банк Аваль. Во всех других банках получают пенсию только 460 тыс. украинцев.

$ 21 млрд на восстановление Донбасса. По данным вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают 21 млрд долларов. Но бизнесмены пока отказываются инвестировать в восстановление Донбасса.

Использование корпоративных платежных карт расширят. Регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом. Так, планируется разрешить бизнесу самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карты для расчетов. Кроме того, планируют разрешить получать карту доверенному лицу физического лица-владельца счета.

IKEA планирует приобрести 49% шведского банка. Шведская IKEA планирует приобрести 49% шведского банка Ikano. Более 30 лет назад компания, владеющая банком, отделилась от группы Ingka, в которую входит ритейлер IKEA. Оставшуюся часть, а именно 51%, IKEA сможет приобрести позже. Напомним, 1 февраля 2021 года в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

Нужен ваш голос! Напоследок хотим сообщить вам о важном событии, 19 марта состоится церемония награждения победителей FinAwards-2021.

Это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в Украине. Мы отобрали 75 участников, среди которых 29 банков, 32 микрофинансовые компании и 14 страховых компаний. Голосование продлится до 8 марта. Не упустите возможность:

Выбрать фаворитов и оставить свой голос за лучших 🔥

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.