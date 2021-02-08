День финансов: 400 млн на любовь, $21 млрд на восстановление Донбасса, 49% банка для IKEA

Пятница, 12 февраля. В преддверии Дня Святого Валентина Finance.ua узнал, сколько украинцы тратят на подарки к этому празднику, и на что же конкретно идут деньги.

Сегодня, с любовью, также поговорим о таком:

Нацбанк намерен защищать клиентов банков. Регулятор определил правила надзора за тем, как банки соблюдают законодательство о защите прав потребителей финансовых услуг. В случае нарушений, Нацбанк будет налагать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также применять другие меры воздействия.

Каким банкам пенсионеры доверяют свои деньги. По состоянию на начало февраля 7,62 млн пенсионеров получают пенсии в банках Украины. Среди лидеров ПриватБанк, затем идет Ощадбанк, и на третьем месте Райффайзен Банк Аваль. Во всех других банках получают пенсию только 460 тыс. украинцев.

$ 21 млрд на восстановление Донбасса. По данным вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают 21 млрд долларов. Но бизнесмены пока отказываются инвестировать в восстановление Донбасса.

Использование корпоративных платежных карт расширят. Регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом. Так, планируется разрешить бизнесу самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карты для расчетов. Кроме того, планируют разрешить получать карту доверенному лицу физического лица-владельца счета.

IKEA планирует приобрести 49% шведского банка. Шведская IKEA планирует приобрести 49% шведского банка Ikano. Более 30 лет назад компания, владеющая банком, отделилась от группы Ingka, в которую входит ритейлер IKEA. Оставшуюся часть, а именно 51%, IKEA сможет приобрести позже. Напомним, 1 февраля 2021 года в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

⚡ Нужен ваш голос! Напоследок хотим сообщить вам о важном событии, 19 марта состоится церемония награждения победителей FinAwards-2021.

Это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в Украине. Мы отобрали 75 участников, среди которых 29 банков, 32 микрофинансовые компании и 14 страховых компаний. Голосование продлится до 8 марта. Не упустите возможность: