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Суд разрешил Ахметову не возвращать сотни миллионов долга перед Укрэнерго

Суд разрешил Ахметову не возвращать сотни миллионов долга перед Укрэнерго

Верховный суд постановлением от 4 февраля не удовлетворил кассационную жалобу «Укрэнерго» и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Тогда госкомпании также отказали в удовлетворении иска против «ДТЭК Западэнерго» о взыскании 425,8 млн грн задолженности, сообщает Finbalance.

Как настаивало «Укрэнерго», основанием для иска послужило ненадлежащие исполнение энергетической компанией условий договора от 4 октября 2019-го. Речь идет об оплате за предоставленные услуги передачи электроэнергии.

Со своей стороны, в «ДТЭК Западэнерго» отмечали, что рассчитались за услуги, но только за те, которые использовали для собственных нужд. Также ответчик подчеркивал, что госкомпания не имела права объединять объемы экспорта электроэнергии с объемами услуги. Такое включение не предусмотрено договором.

Кроме того, суд отметил, что постановление НКРЭКУ об обязанности оплаты услуг передачи при экспорте не могло применяться. Потому что изначально оно была приостановлено, а затем признано недействительным в рамках административного производства, инициированного «ДТЭК Западэнерго».

По материалам УБР
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