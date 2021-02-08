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Хакеры атакуют украинцев, заманивая темой COVID-вакцинации — СНБО

Хакеры атакуют украинцев, заманивая темой COVID-вакцинации — СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины фиксирует активный рост фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«В конце января Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет, основной темой которой было начало вакцинации от COVID-19 в Украине. Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, для размещения страницы атакующие зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен Минздрава Украины – moz.gov.ua. На этой фейковой странице была размещена информация относительно начала с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл (документ Word) с подробностями. В этот документ был встроен вредоносный код (макрос), который при открытии файла скрыто от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером. Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы.

Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены. В рамках реагирования проводится информирование организаций, на которые была направлена атака.

По материалам УКРИНФОРМ
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