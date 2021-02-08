По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (63,013 млн грн и 46,448 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (44 и 49), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92−27,93 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 109,461 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9500 — 7 777

27,9000 — 30 000

27,9000 — 99 999

27,9000 — 30 000

27,9000 — 30 000

27,9000 — 99 000

27,9000 — 111 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8900 — 10 000

27,8900 — 10 000

27,9000 — 20 000

27,9200 — 20 000

27,9200 — 20 000

27,9200 — 30 000

27,9200 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9431 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8876 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.