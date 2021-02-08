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«Коррупция и спланированный бардак»: Кучеренко о ситуации с Энергоатомом и выплатами зеленой энергетике

«Коррупция и спланированный бардак»: Кучеренко о ситуации с Энергоатомом и выплатами зеленой энергетике

По мнению народного депутата Украины и первого заместителя председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, почти миллиард гривен, которые предоставили государственные банки Украины для урегулирования ситуации на рынке «зеленой» электроэнергии, ушли не по назначению.

Так, вместо выплаты долгов государства перед производителями ВИЭ, деньги были направлены на погашение разных штрафов и пени, которые придумали в компании «Энергоатом», говорит нардеп.

Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка — НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

«Четвертого февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозным НКРЭКУ якобы в пользу Энергоатома решение о перераспределении средств государственных банков. „Гарантированный покупатель“ выплатил 900 миллионов гривен не только „зеленым“ электростанциям, а еще и Энергоатому», — отметил он.

По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики. «На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезть из долгов», — пишет Кучеренко.

«Почти все полученные средства руководство Энергоатома списало на погашение разных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как это обещали», — добавляет он.

По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромных долгах, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, которые пойдут не на указанные цели, а «в чьи-то конкретные карманы».

Напомним, 10 февраля 2021 в Энергоатоме НАБУ провело обыски в деле реализации Энергоатомом электроэнергии по заниженной цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия размером около 2,4 млрд грн. Энергоатом продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки у Энергоатома.

Несколько ранее, 25 января 2021 Директор по предотвращению и противодействию коррупции Энергоатома Олег Полищук был уволен с нарушением процедуры и.о. президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петром Котиным. Причиной увольнения стало сообщение в НАПК и Минэнерго о возможном нарушении Закона Украины «О предупреждении коррупции» Петром Котиным, и. о. президента Энергоатома.

По материалам facebook.com
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