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Пенсии судей в Украине в 12 раз выше, чем у военных

Пенсии судей в Украине в 12 раз выше, чем у военных

В Украине бывшие судьи получают 67,9 тысячи гривен пенсии в месяц. Это в 12 раз больше, чем у военнослужащих.

В то же время, согласно данным Пенсионного фонда Украины, военные на заслуженном отдыхе получают лишь 5,5 тысячи гривен в месяц.

По закону судьи имеют право на неограниченный размер пенсии. Она может составлять вплоть до 80% зарплаты. Тогда как простые украинцы получают менее 35% зарплаты, а размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами, то есть 17 690 гривен.

В этом году в Украине планируют дважды поднять минимальную пенсию:
с 1 июля 2021 года — 1 854 гривны;
с 1 декабря 2021 года — 1 934 гривны.

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По материалам Телеканал новин 24
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