Skoda выпустила лимитированную версию «заряженного» хэтчбека (фото)

Компания Skoda совместно с тюнинг-ателье ABT выпустила “заряженную” 190-сильную версию компактного хэтчбека Scala.
Об этом сообщает Motor1.
Отмечается, что эта модель получила приставку Edition S, а ее количество будет ограничено 500 экземплярами.
Как и следовало ожидать от этого проекта, автомобиль значительно прибавил в мощности и теперь приблизился к Skoda Octavia RS. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель форсировали до 190 л.с. и 290 Нм крутящего момента, что на 40 л.с. и 40 Нм больше, чем у стандартного варианта. Это было достигнуто с помощью чип-тюнинга агрегата. Кроме того, модернизированный мотор теперь сочетается с механической шестиступенчатой коробкой передач.
Фото: autoreview.ru
Машина получила перенастроенную спортивную подвеску, а дорожный просвет уменьшили на 15 мм. Экстерьер украшают 18-дюймовые легкосплавные диски от ABT, расширенные боковые “юбки”, а также спойлер на крышке багажника. Цветовая палитра для спецверсии включает три оттенка — Velvet Red, Black Magic Pearl и Steel Grey.
Фото: autoreview.ru
В продажу новинка поступит в ближайшее время, но будет доступна только на рынке Германии. Ее стоимость составляет 33 790 евро.
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