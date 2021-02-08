Microsoft представила новые устройства для работы и дома (фото)

Компания Microsoft представила новую линейку периферийных аксессуаров, которые помогут повысить продуктивность работы. В перечень новинок вошла мышь, компактный цифровой блок и клавиатура. Каждый аксессуар получил продуманную эргономичную конструкцию и предусматривает беспроводное подключение.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse предлагается в четырёх цветах: персиковом, белом, голубом и чёрном. Основание корпуса гаджета имеет тефлоновое покрытие, за счёт чего достигается плавное скольжение практически на любых поверхностях. Примечательно, что разработчики оснастили аксессуар алюминиевым колесом прокрутки, а также точным датчиком отслеживания.



Фото: 4pda

В зависимости от характера эксплуатации максимальный срок работы мыши от одного заряда может достигать 15 месяцев. Гаджет можно связать сразу с тремя устройствами и затем переключаться между ними мгновенно. Для комфортной продолжительной работы на корпусе устройства предусмотрен мягкий упор для большого пальца.



Фото: 4pda

Вторая новинка Microsoft — минималистичная клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard, которая получила современный компактный дизайн. На ней присутствует выделенная клавиша экспрессивного ввода, благодаря которой можно получить быстрый доступ к эмодзи и специальным символам, а также связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними.

Microsoft Designer Compact Keyboard будет доступна в двух цветах корпуса: ледниковом и матовом чёрном.



Фото: 4pda

Наконец, Microsoft представила вспомогательную клавиатуру Number Pad, благодаря которой можно выполнять как быстрые математические подсчёты, так и навигацию. Примечательно, что производитель предусмотрел специальную клавишу быстрого вызова калькулятора, а также функцию добавления часто используемых символов и сложных макросов.