Commerzbank сообщил об убытках в почти 2,9 млрд евро за 2020 год

Немецкий Commerzbank заявил, что его чистый убыток увеличился до $3,3 млрд в IV квартале, поскольку банк проходит серьезную реструктуризацию и борется с последствиями пандемии COVID-19.
Как сообщает CNBC, банк заявил, что быстро реализует планы по сокращению 10 000 рабочих мест и закрытию сотен отделений, а также будет стремиться к операционной прибыли в 2021 году.
Commerzbank уже сообщил, что он потерял почти 2,9 млрд евро за полный год.
Эти цифры были обнародованы через неделю после того, как генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф завершил разработку планов радикальной реструктуризации, и через месяц после того, как он возглавил второй по величине банк Германии.
«Мы хотим быть стабильно прибыльными и определять свою судьбу как независимая сила на немецком банковском рынке», – сказал он.
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