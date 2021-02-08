За два месяца нерезиденты приобрели облигаций на 25 миллиардов

С декабря 2020 года портфель иностранных инвесторов в государственных облигациях увеличился на 33%, или на 25,2 млрд грн, и по состоянию на 11 февраля составляет 100,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Спрос на долговые обязательства украинского правительства провоцирует высокая доходность, по которой Министерство финансов привлекает средства в государственный бюджет. На последних аукционах 9 февраля средневзвешенная доходность по годовым бумагам составляла 11,15%, а по 6-месячным – 9,89% годовых.
Для покупки гособлигаций нерезиденты заводят в Украину иностранную валюту, увеличение объемов поступления которой давит на курс гривны. По данным НБУ, с декабря украинская национальная валюта окрепла на 2,56% до 27,76 грн за доллар.
Больше, чем нерезиденты, гособлигации покупали банки и юридические лица. Их портфели выросли на 62,7 млрд грн и 27,6 млрд грн соответственно. Физические лица увеличили объем инвестиций в облигации на 4,1 млрд грн, в то же время, портфель НБУ уменьшился на 2,5 млрд грн.
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