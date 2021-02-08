Мошенничество на $100 тысяч: заместителю директора Украэроруха объявили о подозрении

Заместителю директора «Украэроруха» сообщили о подозрении в мошенничестве на 100 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Задержан и уведомлен о подозрении один из заместителей директора госпредприятия „Украэрорух“, уличенный в законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, которые расположены на территории области и принадлежат одному из государственных предприятий, для обработки и посадки сельскохозяйственных культур.

За свои услуги мужчина, который ранее работал начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям, потребовал от фермеров денежные средства в сумме 100 тыс. долл. При этом никаких возможностей выполнить обещания мужчина не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы, а именно 70 тыс. долл. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.