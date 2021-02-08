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В 2020 году заведения высшего образования получили доход 241 млн грн от размещения средств на депозитах

В 2020 году заведения высшего образования получили доход 241 млн грн от размещения средств на депозитах

Минфин обеспечивает публичность и прозрачность использования бюджетных средств для информирования общества.

Об этом сообщает Минфин.

По информации Государственной казначейской службы Украины, в 2020 году на депозитных счетах в банках государственного сектора экономики в целом учреждениями высшего образования было размещено 3 778 млн грн временно свободных бюджетных средств, которые были получены за предоставление платных услуг.

В 2020 году 87 заведений получили доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 240,6 млн грн. Подробнее в таблице по ссылке.

Информация о размещении временно свободных средств учреждениями высшего образования на депозитных счетах в банках государственного сектора приведена на инфографике.

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По материалам Finance.UA
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