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Кличко анонсировал контракт на закупку 1 миллиона доз COVID-вакцины

Кличко анонсировал контракт на закупку 1 миллиона доз COVID-вакцины

Столичные власти рассчитывают в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Об этом в ходе заседания Киевсовета заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

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«То есть столица сможет сделать прививки в целом полумиллиону уязвимых категорий киевлян. Это прежде всего — врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, пожилые люди», — сказал Кличко.

По его словам, вакцину Киев планирует закупить напрямую у производителя.

«Могу сказать, что переговоры идут непросто, потому что сегодня в мире дефицит вакцины. Производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. Но я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной», — подчеркнул он.

Кличко отметил, что Киевсовет на своем заседании намерен внести изменения в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020−2022 годы и выделить 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

Он отметил, что руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады, и они работают над этим. Также уже почти готовы и списки киевлян, кого нужно вакцинировать в первую очередь.

По материалам УКРИНФОРМ
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